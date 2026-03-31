חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ והביטחון, מתריע הבוקר (שלישי) בראיון לערוץ 7 כי צה"ל חוזר על דפוסי פעולה מסוכנים בדרום לבנון, הנובעים לטענתו ממגבלות משפטיות שטרם הוסרו.

לדבריו, הכניסה המוקדמת של כוחות חי"ר לאזורים בנויים ומורכבים טופוגרפית, ללא ריכוך ומצור מספקים, היא זו שמובילה לתוצאות הכואבות של הימים האחרונים.

"אני מזהה חזרה על דפוסים מבצעיים שיש בהם מימד משפטי, והם חייבים להיפסק", אומר הלוי. "אני מתכוון לכניסה הרגלית לכפרים באזור בנוי בדרום לבנון, שהוא מורכב יותר מבחינה טופוגרפית ועמדות שליטה של חיזבאללה ומארבים. זה מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. זה לוקח כמה ימים כדי שארגון גרילה מהסוג הזה יבצע תצפיות וילמד את תנועת הכוחות שלנו והתוצאות הן מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. צה"ל חייב להפיק את הלקחים של עזה".

הלוי מפרט את הדוקטרינה הנדרשת לשיטתו לפני ששולחים לוחמים אל תוך "קן הצרעות" של הכפרים: פינוי מלא של האוכלוסייה, כולל האוכלוסייה הנוצרית שטרם פונתה ומקשה על הפעולה, מצור מוחלט וריכוך אגרסיבי מבחוץ, "שערה אחת משערותיו של חייל צה"ל לא עומדת מול מחיר הפינוי".

"מצור מלא בלי מים וחשמל, לא צריך למהר לשום מקום", הוא מבהיר. "כך גם מחסני מזון. יש לצה"ל רחפנים וכלים נוספים. כשנכנסים עם טנקים לכביש הראשי אי אפשר לצפות שלא יהיו מארבי נ.ט. חיזבאללה הרי מכיר את כל הדרכים אל הכפר. הלקח המרכזי מחאן יונס וסג'עייה ורפיח הוא זה".

חבר הכנסת הלוי אינו חוסך ביקורת מהמערכת המשפטית בצבא. למרות העובדה שהעומד בראש הפרקליטות הצבאית הוחלף לאחרונה, הוא קובע כי הגישה לא השתנתה: "התחלף בעל תפקיד, אבל השאלה היא אם הדוקטרינה השתנתה".

"אני עוקב אחרי המלחמה מקרוב, רואה את החיילים נכנסים לקו הכפרים השני, חלקם מעבר לליטאני וחלקם ליד הגבול ואני קובע שאין לצה"ל קושי להפציץ את השיברים הראשיים בהתאם למודיעין, להתחיל קודם כל בריכוך שייקח שבוע או שבועיים ואז הכניסה של החיילים תהיה אחרת לגמרי".

בהתיחס להתנהלות המשפטית בצבא הוא אומר כי בפועל "הפקודה המשפטית נראית אותו דבר. הפקודה לא השתנתה. ההגדרות הן אותן הגדרות והמשמעות בשטח היא שאין מצור, ולכן החיילים נכנסים לטיהור בשלב מוקדם מדי, ולכן התוצאות מדממות. כשנגיע לאיזורים עירוניים יותר זה עלול להיות גרוע יותר. השינוי מתחייב. זה חייב לקרות אתמול. כתבתי על כך לרמטכ"ל".

לדבריו, השילוב של תוואי השטח ההררי יחד עם מערכת תת-קרקע ענפה ומחסני נשק עצומים מחייב שינוי תפיסה מיידי. "צריך להפוך את הכפרים הללו למלכודות עבורם ולא מלכודות לחיילי צה"ל. מצור ללא מים ואנרגיה ולצוד אותם מבחוץ. את זה אפשר לעשות כשהאוכלוסיה מתפנה ואת מקורות האנרגיה והמים שנותרו להם להשמיד".