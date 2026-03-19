ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, פרסם ברכה לקהילה המוסלמית במדינה לרגל חג עיד אל-פיטר שיחל עם שקיעת החמה.

"הלילה מוסלמים בקנדה וברחבי העולם יחגגו את עיד אל-פיטר המציין את סופו של חודש רמדאן הקדוש", אמר ראש ממשלת קנדה.

קרני תיאר בפני הציבור הקנדי את המסורת האיסלאמית הנהוגה בעיד אל-פיטר: "במהלך הימים הבאים, מוסלמים יתאספו עם בני משפחה וחברים כדי לחגוג, יעניקו מתנות זה לזה, יאמרו תפילות ויהרהרו בלקחים של רמדאן".

הוא הוסיף וציין כי "לפני שהחגיגה הקדושה מתחילה, מוסלמים יתנו את צדקת אל-פיטר, שהיא מעשה צדקה המשקף את הנדיבות שהיא בליבו של האיסלאם".

לדבריו, עיד אל-פיטר "שופך אור על חשיבות הקהילה, האחדות והאמונה, ודבר זה מזכיר לנו את הערכים אשר טבועים בתרומה הרבה של המוסלמים בקנדה להפיכתה של המדינה לחזקה ואיתנה יותר".

את המסר למוסלמים חתם בברכה בערבית: "עיד מובארכ".