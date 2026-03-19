הולך רגל נהרג הערב (חמישי) בתאונת דרכים "פגע וברח" שאירעה ברחוב דרך יגאל ידין בחיפה, במהלך אזעקה שנשמעה באזור.

על פי גורמי הרפואה, מותו של הולך הרגל נקבע בזירה לאחר שנפגע מרכב פרטי שנמלט מהמקום.

כוחות משטרה מתחנת זבולון ובוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירה שנפתחה לאיתור הנהג הפוגע.

חובש בכיר במד"א אסי אזולאי סיפר: "הגענו למקום וראינו גבר בן 53 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה לאחר שככה"נ נפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".

מוקדם יותר הצנזורה התירה לפרסם כי אחד הטילים ששוגרו במטח האחרון מאיראן פגע במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.

כוחות כיבוי אש והצלה גדולים הוזעקו למקום כדי להשתלט על מוקדי אש. אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים. אחרי הפגיעה, מניית בזן צנחה ב-7.9% בנעילה בתל אביב.

בחסדי שמים לא דווח על נפגעים בנפש בתוך המתחם או בסביבתו הקרובה. תושבים רבים בקריות ובחיפה דיווחו על הפסקות חשמל.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר: "הפגיעה ברשת החשמל בצפון הינה נקודתית ולא משמעותית. צוותי חברת החשמל כבר פועלים בשטח והחזירו את החשמל לרוב המנותקים. החשמל יחזור לשאר המנותקים תוך פרק זמן קצר. בנוסף, במטח לצפון לא הייתה שום פגיעה משמעותית באתרי תשתית במדינת ישראל".