ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרות לתקשורת בעברית ובאנגלית, על רקע הלחימה מול איראן וחיזבאללה והמצב בעורף.

בפתח דבריו התייחס לקשיים שחווים האזרחים, ואמר, "מבין את הקושי לשהות במקלטים, מבין את הקושי של העסקים, אבל אורך הרוח שלכם נותן לנו את המאמץ להשיג את יעדי המערכה. המהדהדת ברחבי תבל".

בהמשך התייחס למצב הכלכלי והוסיף, "עובדים על פתיחת המשק בהדרגה ודואגים לפיצויים הולמים. אנחנו משקיעים בזה הון עתק וצריך להוסיף עוד".

עוד אמר נתניהו כי "הרודן חמינאי הורה לחדש את תוכניות הטילים והגרעין מחדש ולהטמין עמוק מתחת לאדמה. אנו פועלים לא רק כדי להשמיד את הטילים שנשארו - מעט נשאר - אלא כדי להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התכניות הללו. וכבר עכשיו אחרי 20 יום - אני יכול לבשר לכם שלאיראן אין אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים".

בנוגע למצב באיראן, ציין, "מוקדם להגיד אם העם האיראני ינצל התנאים שאנו מייצרים לעם - אנו מקווים שכך יקרה אבל בסופו של דבר זה תלוי רק בהם".

באנגלית אמר נתניהו לכתבים הזרים: "אני חי ואתם עדים לכך. המבצע נועד להסיר את האיומים הקיומיים מצד המשטר האיראני - שתוקף לא רק את אמריקה וישראל והעם האיראני - הוא תוקף את המזרח התיכון כולו מעבר לו".

הוא הוסיף: "יש פייק ניוז שישראל גררה את ארה"ב לעימות עם איראן. מישהו באמת חושב שאפשר לומר לטראמפ מה לעשות? טראמפ תמיד מקבל החלטות על סמך מה שהוא חושב מה שטוב לאמריקה ולעתיד המשותף".