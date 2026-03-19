סיום קורס מ"כים דובר צה"ל טקס הסיום של המחזור השני בקורס מפקדי הכיתות בחטיבת החשמונאים נערך היום (חמישי) במתכונת מצומצמת בהשתתפות מפקד החטיבה, אל"ם ש', לצד המפקדים ובוגרי ההכשרה. המ"כים החדשים השלימו הכשרה אינטנסיבית שנמשכה ארבעה חודשים, במסגרתה עברו אימוני לחימה בשטח בנוי ובשטח פתוח, לצד ניווטים ברחבי הארץ והעמקה בתכנים מקצועיים. במהלך הקורס השתתפו הלוחמים גם במשימות מבצעיות ביהודה ושומרון כחלק מהכשרתם. עם סיום ההכשרה, צפויים הבוגרים להשתלב בתפקידי פיקוד שונים במסגרת כוחות החטיבה, הפועלים בימים אלו בדרום לבנון ובבסיס ההכשרה. עוד באותו נושא: זמיר ו"החשמונאים" בריקוד "יוונים נקבצו"

