הרשויות במצרים אישרו היום (שישי) את שחרור ארונו של אור אליחי מרציאנו ז"ל, תושב היישוב סוסיא שבדרום הר חברון, שנהרג ביום רביעי האחרון בתאונת דרכים קשה בסיני.

הלווייתו תתקיים היום, שעות ספורות לפני כניסת השבת, בבית העלמין האזורי בסוסיא שבדרום הר חברון.

מרציאנו, דמות מוכרת ואהובה בקהילת חסידי ברסלב, היה בדרכו לאומן שבאוקראינה, במסע שהסתיים בטרגדיה.

התאונה אירעה בעת שקבוצת חסידים עשתה את דרכה לשארם א-שייח', במטרה להשתתף ב"קיבוץ" המסורתי של ראש חודש ניסן - יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב.

בשל המצב הביטחוני וביטול הטיסות בנמל התעופה בן גוריון במסגרת מבצע "שאגת הארי", בחרו החסידים בנתיב עוקף ומורכב דרך מצרים, מתוך כמיהה להגיע לציונו של הצדיק ביום המיוחד.

הרכב שבו נסעו התהפך סמוך לשארם א-שייח'. מרציאנו נהרג במקום, וחסיד נוסף, מעיין שלום בן אירית, נפצע באורח בינוני עם שברים ברגלו.

אור אליחי, בן 29 במותו, הותיר אחריו רעיה ושתי בנות קטנות. בקהילתו בסוסיא ובקרב חסידי ברסלב ספדו לו כאיש חסד שהקדיש את חייו להפצת תורת רבי נחמן ולקירוב לבבות.