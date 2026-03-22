הזמר בן צור פרסם שיר חדש בשם "אשתי", אותו כתב לרגל חתונתו עם שיראל קלו. השיר מתמקד בתיאור אישי של הקשר הזוגי, תוך שילוב בין רגשות עמוקים לאמונה.

בהודעה שפרסם שיתף בתחושותיו כחתן טרי, "בדיוק סיימתי את השבת הראשונה שלי כגבר נשוי איזה מרגש. אני משחרר לכם את השיר שכתבתי ביחד עם אחי הגאון אבי אוחיון לאישתי לחתונה שלנו 'אישתי'. עם קליפ שצולם ברגע הכי מבורך ואינטימי שלנו מוקפים באנשים שאנחנו הכי אוהבים בעולם, פייר אני מתרגש!".

במילות השיר מתאר בן צור את תחושת המפגש והייחודיות שבקשר, "אף פעם לא חשבתי שאפגוש מישהי כמוך, עם לב כמו אוקיינוס, עומקים של הזוהר הקדוש", לצד ביטויי הערכה, "איזה מידות, איזה טובה כמה יופי, העיניים שלה עושות לי לבכות ובסוף היא רק שלי".

השיר חוזר על מוטיב של ייעוד וקשר מוקדם, "מכל הגלגולים שבעולם ידעתי שאת זה הדבר הכי מושלם, כתבתי לך את אשתי עוד לפני שנפגשנו", ומציג את הזוגיות כחלק מתהליך חיים רחב יותר.

המשפט המרכזי בשיר - "אני חושב שניצחנו" - מקבל משמעות עוצמתית במיוחד בימים אלו: ניצחון האהבה והקמת הבית היהודי על פני הניסיונות האיראנים לשבש את שגרת העורף.

בפזמון השיר נוטל על עצמו בן צור התחייבות אישית: "הריני מקבל על עצמי להיות הכי טוב בשבילך, לדאוג שתחייכי כל החיים, להיות לך עזר כנגדך".