אזעקות הופעלו הלילה (שני) אחרי חצות במרכז ובדרום הארץ בעקבות שיגור טיל עם ראש מתפצל מאיראן.

הטיל יורט ולא דווח על נפגעים, אך נרשמו נפילות במספר אזורים במרכז הארץ. בין היתר דווח על נפילות בבני ברק ובמושב גת רימון. בנוסף דווח על הרס כתוצאה מנפילות בפתח תקווה.

תיעוד מזירת נפילה במרכז הארץ צילום: כבאות והצלה לישראל

זירת נפילה במרכז הארץ צילום: מד"א

מוקדם יותר הערב הופעלו פעמיים אזעקות בצפון הארץ בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפילות או על נפגעים במטחים הללו. מסתמן שאחד הטילים שנורה מאיראן נפל בשטח לבנון.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר הערב (ראשון) הצהרה והתייחס לירי המתגבר מאיראן ביממה האחרונה.

"עברה עלינו יממה מורכבת בעורף. הירי מאיראן ומלבנון נמשך. אנחנו מעמיקים ומרחיבים את התקיפות שלנו באיראן ובלבנון. אסור לנו לשכוח - אנחנו נלחמים מול משטר טרור ושלוחיו. זו מערכה הכרחית ויש לנו הישגים גדולים אבל היא גם גובה מאיתנו מחירים", פתח דפרין.

הוא ציין כי "בדימונה ובערד נורו מיירטים אבל לצערי לא הצלחנו ליירט את הטילים שנורו. מהתחקיר שערכנו התברר שהכשלים באירועים לא קשורים אחד לשני".

"האיומים שראינו הלילה אינם חדשים. אלו טילים שנורו לאורך המבצע ויירטנו בעבר בהצלחה. אנחנו מתחקרים כל אירוע כזה. למעלה מ-95% מהשיגורים מיורטים", הוסיף.