המח"ט שנפצע קשה שיגר מסר ללוחמיו דובר צה"ל

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, שיגר מסר לחייליו במערכת הקשר הצה"לית משטח בית החולים שבו הוא מאושפז.

הקצין הבכיר נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ במהלך הפעילות המבצעית, וכעת הוא נמצא בהליך התאוששות. במסר שנועד לחזק את הלוחמים בשטח, שיתף המח"ט במצבו הרפואי הנוכחי והביע תמיכה בהמשך הלחימה.

"תחנות הכרעה, כאן קודקוד. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק", פתח אלוף-משנה בידרמן את דבריו לחיילים.

"פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו", אמר והתייחס לאירוע הפציעה שלו עצמו בשטח הרצועה, "האויב השפל ניסה לפגוע בי, לפגוע בנו".

המח"ט התייחס בדבריו גם למחיר המבצעי ולנפגעים שספגו היחידות השונות של החטיבה במהלך הלחימה בימים האחרונים. "אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, מחבק אתכם, ונמצא לצדכם ברוחי. מאמין בכם, מאמין בעוז רוחנו, ומאמין בצדקת דרכנו", אמר.

אל"ם בידרמן חתם את דבריו בחיזוק לחיילים הממשיכים במשימותיהם, וציין כי הוא שואף לשוב לחטיבה בהקדם האפשרי: "היו בטוחים שאתם בידיים טובות ואחראיות, תהיו חזקים, ודעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב. 401, את לי האחת".