מנהיג איראן החדש, מוג'תבא ח'אמנאי, פצוע, מבודד ואינו מגיב להודעות המועברות אליו, כך דיווח הוושינגטון פוסט בשם גורמי ביטחון בישראל ובארצות הברית.

לפי הדיווחים, המנהיג החדש אינו מגיב להודעות המועברות אליו, אך חרף מצבו, נראה כי הנהגת משמרות המהפכה ואנשי הדת שנותרו בצמרת הצליחו לבסס מחדש את אחיזתם במדינה.

בישראל מנסים להבין האם המערכת האיראנית מופעלת על ידי המנהיג עצמו או בשמו בלבד.

במקביל, פרסומים המזוהים עם האופוזיציה האיראנית משרטטים תמונה עגומה בהרבה. על פי מקורות אלו, ח'אמנאי נפצע באורח אנוש, נזקק לקטיעת רגל ועבר סיבוכים נוירולוגיים חמורים בעקבות פגיעה מוחית.

הטענות נשענות על העובדה כי במשך מעל לעשרה ימים שהה המנהיג במצב הכרה ירוד ומונשם בבתי חולים בטהרן.

נכון לעכשיו, המשטר באיראן אינו מספק מידע ברור או תיעוד מצולם שיעיד על מצבו, ושומר על עמימות מוחלטת. ברשתות החברתיות גוברות השמועות על מותו, אין לאלו כל אישור רשמי או פומבי.

במקביל לערפל סביב מצבו הנוכחי, הקלטה שהודלפה והגיעה לידי ה"טלגרף" הבריטי חושפת פרטים דרמטיים על מכת הפתיחה של המלחמה בטהרן, שבה חוסל אביו, עלי ח'אמנאי. לפי הדיווח, מוג'תבא היה מטרה ישירה באותה תקיפה.

בהקלטה נשמע בכיר במשמרות המהפכה מספר כיצד ניצל המנהיג החדש: "ההפצצה החלה ב-9:32. בעזרת אללה, מוג'תבא היה צריך לצאת לגינה לעשות משהו ולחזור" - שניות ספורות לפני שטילים בליסטיים פגעו במתחם.