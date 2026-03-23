צהלו בזמן האזעקה - ונעצרו דוברות המשטרה

שוטרי תחנת יבנה ולוחמי מג"ב עצרו תשעה שוהים בלתי חוקיים תושבי איו"ש, שעל פי החשד חגגו וצהלו בזמן האזעקות שנשמעו בעיר במהלך השבוע האחרון.

המבצע יצא לפועל לאחר שבמוקד המשטרה הצטברו מספר דיווחים מצד תושבי רחוב שבזי בעיר.

על פי הדיווחים, בכל פעם שנשמעה אזעקה והתושבים נדרשו למהר למרחבים המוגנים, נשמעו מאתרי הבנייה הסמוכים קולות צהלה, ריקודים ושמחה מופגנת על רקע ירי הטילים.

עם קבלת המידע, פשטו כוחות המשטרה של מרחב שפלה יחד עם זרוע היישובים של מג"ב על שני אתרי בנייה ברחוב. במהלך הפעילות אותרו תשעת החשודים כשהם שוהים בישראל ללא אישורים כחוק. הם נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

מהמשטרה נמסר כי האכיפה תימשך בנחישות, הן נגד עצם השהייה הבלתי חוקית והן נגד "מי שמפרים את הסדר הציבורי או מביעים תמיכה במעשי האויב בזמן מלחמה". במשטרה הדגישו כי ימשיכו "לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור".