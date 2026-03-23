על רקע אי חקיקת חוק הגיוס ובהיעדר הסדרה למעמד בני הישיבות, הופצו הבוקר (שני) הנחיות מחמירות מהנהגת עולם הישיבות לתלמידיהם.

ההנחיות מדגישות את הצורך לשמור על רצף לימודים מלא ולהימנע מכל עימות עם גורמי אכיפה. במרכז ההנחיות עומדת הדרישה לשמירה קפדנית על רצף לימודים - תוך שמירה על הנחיות פיקוד העורף.

"התנאי הזה, שמהווה את הבסיס למעמדם של בני הישיבות, נותר בעינו גם בימים אלו של חוסר וודאות משפטי. כל סטייה מהמסגרת המקובלת, בין אם בעיסוקים נוספים ובין אם ביציאות שאינן בהתאם לגדרים שהיו נהוגים בעבר, עלולה לסכן את מעמדם", הובהר.

בנוסף, ובשל המצב הביטחוני הרגיש, מודגשת בהנחיות הקריאה לנהוג באחריות מיוחדת במרחב הציבורי.

"התלמידים מתבקשים להימנע מכל הגעה למצבים של חיכוך, ויכוחים או דין ודברים עם גורמי אכיפה, ולהתרחק מכל סיטואציה העלולה להביא לעימותים. דווקא בעת הזו, כאשר המתח גבוה והמציאות רגישה, נדרשת זהירות כפולה", נאמר.

בנושא יציאה לחו"ל, הדגישו גורמים בעולם הישיבות כי אף שבעקבות המצב הביטחוני היציאה מנתב"ג נעשתה מורכבת יותר, ישנם המנסים למצוא חלופות דרך מעברים אחרים.

אולם הובהר כי כי הסיכון אינו פוחת, וקיים חשש ממשי לעיכובם של בני ישיבות גם במעברים אלו. "על כן נדרשת זהירות רבה, בדיקה מוקדמת ואחריות מלאה, כדי למנוע הסתבכויות".