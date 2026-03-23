בעיצומה של הלחימה ברצועת עזה, הזמר והיוצר אביה שרמן, המשרת כקצין במילואים בחטיבת גבעתי, משחרר סינגל חדש בשם "ציון".

השיר, שיוצא באווירת חג הפסח והמלחמה, מבוסס על נבואתו של ירמיהו המבטיחה לעם ישראל כי האהבה והנאמנות מימי הקדם לא נשכחו: "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ... לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר".

השיר הוא גרסת כיסוי ללחן של אמיר דדון אך שרמן הוסיף לו דגש אישי בדמות המילה "ציון".

"הלחן הזה מלווה אותי כבר ארבע שנים. הכרתי אותו בזכות חתן וכלה מהממים שביקשו ממני לשיר אותו בחופתם", מספר שרמן. "ברגע ששמעתי לראשונה את הלחן הנסתר והמופלא של אמיר דדון, התאהבתי".

הוא משתף כי "אחרי שקיבלתי את ברכת הדרך מאמיר, ידעתי שהגיע הזמן להוציא אותו לעולם, אבל עם תוספת אחת קטנה שבוערת בי-המילה - צִיּוֹן".

עבור שרמן, המעבר המהיר בין עולמות השמחה לשדה הקרב הוא שהוליד את החיבור לשיר. "בתקופה הזו, כשאני מוצא את עצמי עובר תוך רגע מחופה מרגשת של זוג שמקים בית בישראל, אל תוך גיא צלמוות בעזה, להילחם על הבית של כולנו-הכל מתחבר לי", הוא משתף. "אנחנו נלחמים בעזה ולירושלים פנינו, לציון! נלחמים על הזכות ללכת אחרי ה' גם במדבר האין סופי הזה, ב'ארץ לא זרועה'".

שרמן מסכם במסר של חיזוק לכל מי שמרגיש את כובד השעה: "לפעמים הלב שוכח על מה הוא נלחם, וציון מבקשת שלא נשכח אותה. בתפילה שהשיר הזה ירפא לבבות שבורים, ויתן לנו אוויר וכוח".