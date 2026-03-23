עשרות מטבעות עתיקים ונדירים בני כ-2,000 שנה, הנושאים כיתובים בכתב עברי קדום, נתפסו במהלך סוף השבוע האחרון במעבר חיזמא.

המטבעות, שעל פי החשד נשדדו מאתרים יהודיים מימי בית המקדש השני, אותרו במהלך בידוק של רכב פלסטיני על ידי שוטרי מג"ב ובודקי המכס, ביום השישי הראשון של חודש הרמדאן.

נהג הרכב, רופא בבית חולים, נעצר בחשד שניסה להבריח את המטבעות משטחי יהודה ושומרון אל תוך ירושלים. עם גילוי הקופסה החשודה, הוזעקו למקום ארכאולוגים מרשות העתיקות שאישרו כי מדובר בממצאים היסטוריים יקרי ערך. החשוד עוכב ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה שפט בנווה יעקב.

מרבית המטבעות שנתפסו נטבעו על ידי שליטים יהודיים, בהם המלכים החשמונאים יוחנן הורקנוס הראשון ואלכסנדר ינאי.

בין הממצאים המרגשים ביותר נתפסו שקלים עשויים כסף טהור מהמרד הגדול, שעליהם מוטבע "שקל ישראל" ו"ירושלים הקדושה", וכן מטבעות ממרד בר כוכבא הנושאים את השם "שמעון" ואת הכיתוב "שנת ב' לחרות ישראל".

אילן חדד, המפקח על הסחר בעתיקות, ציין כי המטבעות עברו ניקוי רשלני שפגע בהם באופן בלתי הפיך וכי להערכתו הם יועדו למכירה בשוק השחור או לאספנים בחו"ל.

ד"ר אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות, התריע: "אנו עדים מדי יום להתרחבות של תופעה פסולה. מטבעות עתיקים מכל התקופות ההיסטוריות נשדדים ומנותקים מהקשרם ומאתרי העתיקות ע"י אנשים העושים שימוש בגלאי מתכות משוכללים. חשוב לדעת שלכל מטבע עתיק יש חשיבות אדירה לחקר העבר המפואר של הארץ כאשר הוא נמצא באתרו ובהקשרו הארכאולוגי, אך לצערנו, ברגע שהמטבע נבזז מהאתר ומוצא מהקשרו, אובדת האפשרות לשחזר באמצעותו את העבר של כולנו".

שר המורשת, עמיחי אליהו, בירך על התפיסה ומסר: "יש מי ששודד את העתיקות, יש מי שמנסה להחריב את הזהות שלנו ופועל כדי להכחיש את החיבור ההיסטורי שלנו לארץ הזאת. אנחנו במלחמה נגד מסחר לא חוקי בעתיקות, ופועלים להבאתם של השודדים לדין. אני מברך את שוטרי מג"ב ומפקחי רשות העתיקות על פעילותם הנחושה".