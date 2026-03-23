כמיטב המסורת של למעלה מ-20 שנה, אייל גולן משחרר הבוקר (שני) לקראת חג הפסח: חלק א' מתוך "אלבום 30".

מדובר בפרויקט שצפוי לכלול בסופו של דבר 30 שירים חדשים שייצאו בשלושה חלקים נפרדים.

עטיפת האלבום היא שחזור מדויק ומודרני לעטיפת האלבום המיתולוגי "חייל של אהבה", אחד האלבומים שעיצבו את הקריירה שלו. כחלק מהחיבור לשורשים, גולן מציג באלבום ביצוע מחודש ללהיט "זרה" בעיבוד עכשווי.

אחד השירים בחלק הראשון הוא "הכל טוב", שיר המדבר על חיפוש אחר פשטות, אמונה והתחלות חדשות. "תתארו לכם עולם יותר פשוט / האהבה שלי תשוב / הכל טוב", שר גולן.