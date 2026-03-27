אייל גולן מודיע על שמירת שבת מתוך האינסטגרם

הזמר אייל גולן הפתיע היום (שישי) את מעריציו כשהודיע בסרטון מיוחד כי בכוונתו לשמור את השבת הקרובה, "שבת הגדול".

גולן הסביר כי ההחלטה הגיעה "מתוך הנשמה" ובהשראת ילדיו, אלין וליאם, שהתקרבו בשנים האחרונות לדת ולאמונה.

"אתם בטח יודעים שאלין כבר שנתיים מאוד קרובה לדת, ובשבוע שעבר הבן שלי ליאם החליט שהוא שומר את שתי השבתות לפני פסח", סיפר גולן בסרטון. "בא לי גם אני לשמור את השבת הקרובה, להתקרב לילדים שלי, להתקרב לאמונה ולחזק את העם".

בפנייה ישירה לקהל שלו, קרא גולן לאחדות דרך המסורת: "בואו תשמרו גם אתם כדי שנהיה מאוחדים וחזקים, כדי שנגיע לניצחון הגדול. כל אחד יעשה השתדלות, אפילו הכי קטנה שיכולה להיות בשבת הזאת".

גולן סיכם את דבריו בנימה אופטימית ומחזקת: "אני מבטיח לכם שאנחנו נראה אורות וניסים. אוהב אתכם, שתהיה לכולכם שבת שלום, מבורכת ושקטה". הוא חתם את הסרטון בבקשה מהמעריצים ליהנות משיריו במוצאי השבת.