הצעת החוק להרחבת הסמכויות לבתי הדין הרבניים עברה הלילה (שלישי) במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 65 תומכים מול 41 מתנגדים.

החוק קובע כי בתי הדין הרבניים מטעם המדינה יוכלו לדון כבוררים, בהסכמת שני הצדדים, בסכסוכים אזרחיים וכלכליים. בכך הוא מעגן בחוק סמכויות דומות לאלה שנהגו בעבר בפועל בבתי הדין עד שנת 2006, אז פסק בג"ץ כי בית דין רבני לא יעסוק בנושאים אזרחיים שאינם בתחום סמכותו העניינית.

בעקבות הפסיקה נקבע כי גם אם הצדדים חפצים בכך, לא ניתן יהיה להסמיך את בית הדין להכריע במחלוקת ביניהם במסגרת בוררות.

מציעי החוק מדגישים כי בית הדין יוסמך לדון רק אם שני הצדדים מעוניינים בכך, וכי הסמכות תוענק רק לאחר פרוץ הסכסוך ולא מראש לגבי מחלוקות עתידיות.

יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בירך על אישור החוק ואמר: "זו הצעה פשוטה וטריוויאלית שהייתה צריכה להיות מוסכמת על כולם כי אין דבר שהוא יותר ליברלי מזה - לתת לשני מבוגרים להגיד שהם רוצים לדון בהסכמה בסוגיה בסכסוך ביניהם לפי דין תורה".