המחוז הדרומי של המשטרה נערך בכוחות מתוגברים לקראת מערכת מזג אוויר סוערת הצפויה מחר (רביעי).

מפקד המחוז, ניצב חיים בובליל, קיים הערכת מצב מיוחדת עם גופי החירום וההצלה, בסיומה הוחלט על פריסת כוחות רחבה וחסימות יזומות של צירים מרכזיים בדרום למניעת סכנה לחיי אדם.

על פי התחזית, משעות הצהריים תיכנס מערכת גשמים משמעותית שתשפיע על האזור מגבול מצרים ועד ים המלח, כולל הנגב והערבה.

המשטרה הודיעה כי החל מהשעה 08:00 ייחסם כביש 40 בקטע שבין צומת ציחור למצפה רמון, והחל מהשעה 12:00 ייחסמו כביש 90 מאילת ועד נווה זוהר, כביש 12 וכביש 25.

בעקבות החסימות, החל משעות הצהריים לא תתאפשר כניסה לעיר אילת או יציאה ממנה בשל החשש מזרימות עזות בנחלים החוצים את צירי התנועה.

המשטרה מדגישה כי חל איסור מוחלט על כניסה לאזורי נחלים ושמורות טבע, ואין לנסות לחצות כבישים מוצפים גם באמצעות רכבי שטח.

שוטרי התנועה, לוחמי מג"ב ומתנדבי יחידות החילוץ ייפרסו לאורך הצירים כדי להכווין את התנועה ולתת מענה לאירועים חריגים.