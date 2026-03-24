אוריה קשת משדר בזמן האזעקה i24NEWS

רגעים דרמטיים נרשמו הערב (שלישי) בשידור חי בערוץ i24NEWS, כאשר כתב הצפון אוריה קשת נקלע למטח כבד של יירוטים ושיגורים בזמן שדיווח מזירת נפילה בצפון.

במהלך הדיווח, נשמעו הדי פיצוצים עזים מעל ראשו של הצוות, בזמן שקשת נאלץ להפסיק את דבריו ולהשתטח על הכביש כדי להגן על עצמו.

"אנחנו שומעים אזעקות נוספות ויירוטים שקורים ממש כרגע מעלינו", דיווח קשת בעודו שוכב על הקרקע. "שבר מיירט נופל ממש ברגעים אלו לידינו בשטח פתוח, ואנחנו רואים שריפה שמתחילה להתפתח באזור. לא ברור אם מדובר בשיגורים מאיראן או מלבנון, אבל כמות המיירטים שאנחנו רואים היא עצומה".

המגיש שרון גל, שליווה את השידור מהאולפן, חיזק את ידי הכתב וציין: "אנחנו נשארים איתך עם התמונה הזאת. ככה בדיוק צריך לעשות כשנמצאים בכביש פתוח. הירי נמשך גם ברגע הזה".

גל הדגיש את החשיבות של היצמדות להנחיות פיקוד העורף, במיוחד עבור צוותי השטח החשופים לסכנה.

קשת הוסיף ותיאר את המציאות הבלתי אפשרית של תושבי האזור: "זוהי מציאות חייהם של תושבי הצפון בימים האחרונים. בזמן שאנחנו בזירה שבה נהרגה אישה במטח האחרון, הירי נמשך ללא הפסקה. ספרנו לפחות 4-5 יירוטים גדולים ממש מעלינו".