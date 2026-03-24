זירת הפגיעה בצומת מחניים תיעוד מבצעי מד"א

אישה כבת 30 נרצחה ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל הערב (שלישי), כתוצאה ממטח כבד של 38 רקטות ששוגרו משטח לבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון הארץ.

הרקטות התפוצצו במספר מוקדים, כאשר הפגיעה הקשה ביותר נרשמה באזור צומת מחניים.

צוותי מגן דוד אדום שהגיעו במהירות לזירת האירוע בצומת מחניים מצאו אישה במצב אנוש הסובלת מפגיעות רסיסים קשות.

הפרמדיקים החלו להעניק לה טיפול רפואי מציל חיים ולבצע פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

בנוסף להרוגה, שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל מרסיסים ומהדף הנפילות במרחב הצומת. השניים קיבלו טיפול רפואי ראשוני מצוותי מד"א בשטח, כשהם בהכרה מלאה.

כוחות הביטחון וההצלה פועלים בשעה זו בסריקות נרחבות בזירות נוספות באזור הגליל העליון, כדי לוודא שאין נפגעים נוספים או נזקים משמעותיים לרכוש כתוצאה מהירי רחב ההיקף.

מוקדם יותר רופא מהפזורה הבדואית נפצע באורח קשה ואשתו ושני ילדיו הפעוטות נפצעו באורח קל מנפילת טיל שנורה מאיראן.

הפצוע קשה הוא רופא בבית החולים סורוקה שחזר ממשמרת ארוכה לביתו והלך לנוח.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בשלושת הפצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אזעקות הופעלו בכל רחבי הנגב ועוטף עזה.