מהזירה בבני ברק זק"א

שבעה בני אדם נפצעו הערב (שלישי) כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה או שבר יירוט במבנה מגורים בעיר בני ברק.

הפגיעה התרחשה במהלך המטח ששוגר מאיראן לעבר מרכז הארץ וגרמה לנזק כבד למבנה מגורים באזור.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשבעה נפגעים בזירה: גבר כבן 23 שנפצע באורח בינוני מרסיסים, אישה כבת 80, תינוק ועוד ארבעה שנפצעו באורח קל מרסיסי זכוכית ומהדף. הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול בבית החולים כשהם בהכרה.

כוחות כיבוי והצלה פועלים במקום כדי לשלול הימצאות לכודים נוספים תחת ההריסות.

במקביל לזירה בבני ברק, דווח על נזק לרכוש ולמבנים גם בעיר פתח תקווה בעקבות נפילות רסיסים או יירוטים במרחב העיר. כוחות משטרה וחבלנים סורקים את הזירות השונות כדי לנטרל שיירי מיירטים ולוודא את ביטחון התושבים.

חובש רפואת חירום במד"א מנחם חי זינגר סיפר: "אישה כבת 80 הייתה בתוך הבית כשהיא בהכרה וסובלת מחבלות קלות בגופה. הבניין נפגע והיה בו הרס הרב והבנו שבזמן הפגיעה היא לא הייתה במרחב מוגן ובאורח נס נפגעה רק באורח קל. הורדנו אותה מהדירה לרחוב כשהיא בהכרה מלאה והיא פונתה לבית החולים כשהיא במצב יציב. אישה נוספת כבת 35 שהייתה איתה יחד בדירה לא נפגעה ולא נזקקה לטיפול רפואי".

צילום: שמעון ברוך/TPS

