בני אהרון בנאום לצד תיעוד הפעילות דובר צה"ל

אוגדה 146 השלימה את סבב הלחימה השלישי שלה ואת פעילותה המבצעית בדרום לבנון, לאחר שלושה חודשי לחימה רצופים.

במהלך התקופה האחרונה פעלו כוחות האוגדה במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון במטרה לחסל מחבלים, להשמיד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ולהסיר את האיומים מעל אזרחי מדינת ישראל.

במהלך פעילותם במרחב, חיסלו הכוחות יותר מ-550 מחבלים והשמידו יותר מ-2,700 תשתיות טרור של ארגון הטרור.

בין התשתיות שהושמדו היו יותר מ-200 מחסני אמצעי לחימה שנטרלו הכוחות בסיוע חיל האוויר, וכן עשרות תוואים תת-קרקעיים אשר הושמדו בשיתוף פעולה עם יחידת יהל"ם.

מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, נשא דברים במעמד קרבי שנערך לסיום פעילות האוגדה במרחב.