נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה הלילה (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו על היענותו לבקשתו לבטל תקיפה נרחבת שתוכננה בביירות, והביע תקווה כי הפסקת האש בין הצדדים תימשך "לנצח נצחים".

טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social: "שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע תקיפה נרחב בביירות שבלבנון. הוא הורה לכוחותיו לסגת. תודה לך ביבי!".

בהמשך הוסיף הנשיא האמריקני: "שוחחתי גם עם נציגים מטעמם של מנהיגי חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. באופן דומה, ישראל הסכימה להפסיק את האש נגדם. בואו נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שזה יהיה לנצח!".

בפוסט שפורסם מוקדם יותר, לאחר השיחה עם נתניהו, הבהיר טראמפ כי "לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. כל חייל שכבר היה בדרכו הוחזר. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק - שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס גם הוא לשיחה עם טראמפ ואמר: "שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון".