אוהד שגב נבחר לראשות עיריית עכו לאחר שניצח בפער ניכר את עמיחי בן שלוש בבחירות החוזרות שנערכו אתמול (שלישי) בעיר.

מספירה של 90 אחוז מהקולות עולה כי שגב קיבל כ-60% מהקלות בעוד שבן שלוש קיבל 40% מהקולות.

בנאום הניצחון שלו אמר שגב: "אני מודה לתושבי עכו על האמון הגדול שנתנו בי. זהו ניצחון של דרך, של אחדות ושל רצון אמיתי לשנות ולהצעיד את העיר קדימה. אני מתכוון לעבוד עבור כל תושבת ותושב, בלי הבדל, ולפעול כבר מהיום הראשון למען עתיד טוב יותר לעכו. אנחנו נוציא בע"ה את עכו לדרך חדשה".

לפי נתוני משרד הפנים, אחוז ההצבעה הסופי בבחירות עמד על 48.21%, כאשר 22,437 תושבים מתוך 46,544 בעלי זכות בחירה מימשו את זכותם והגיעו לקלפיות.

מערכת הבחירות הנוכחית נחשבת ליוצאת דופן ודרמטית, שכן היא נערכה בעקבות החלטת בג"ץ לבטל את תוצאות הבחירות הקודמות מ-2024.

בבחירות ההן זכה בן שלוש, אך בשל חשדות לשוחד בחירות הורה בית המשפט על קיום הליך חדש ובן שלוש, שכיהן כראש העיר בפועל, התמודד מול שגב על אמון התושבים.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, סייר בקלפיות במהלך היום יחד עם המפקח הארצי על הבחירות, ריאן גאנם, כדי לוודא שההליך מתנהל כסדרו למרות המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף.

אוזן אמר: "משרד הפנים נערך לקיום הבחירות בהתאם לחוק בתוך זמן קצר, בעקבות פסק הדין שניתן בנושא. פעלנו כדי להבטיח שכל תושב יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית בביטחון ובסדר מלא. אני מבקש להודות לכוחות הביטחון ולפיקוד העורף, למפקחי הבחירות, למינהל הבחירות ברשויות המקומיות ולעובדי משרד הפנים על ההתגייסות לקיום הליך בחירות תקין ומסודר".

גאנם ציין כי המערכת הייתה ערוכה היטב בשטח ונתנה מענה לכל צורך בזמן אמת. כעת, עם סיום ההצבעה, עוברת העיר לשלב ההמתנה המותח לתוצאות האמת.