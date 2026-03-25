רס"ן במיל' ח', מפקד פלוגה בחטיבה 5, מתאושש בימים אלו מפציעה שנייה שספג במהלך המלחמה, הפעם בקרבות בדרום לבנון.

ח', המשרת במילואים כבר למעלה מ-450 ימים, הפך לסמל של נחישות ומסירות נפש לאחר שנפצע לראשונה ברצועת עזה כשמבנה קרס עליו, עבר שיקום, חזר לשירות פעיל ונפצע שוב לפני מספר ימים מירי בלבנון.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, ביקר את ח' ואת אשתו רותם בבית החולים "שיבא" תל השומר ושיתף ברגשותיו מהמפגש המטלטל.

"פגשתי איש מדהים", כתב דפרין. "הוא סיפר לי על החיילים המדהימים שלו, שמתייצבים פעם אחר פעם - כבר מעל 450 ימים".

הוא הוסיף: "כששאלתי אותו ואת אשתו איך אפשר לעזור להם - הם ביקשו ממני לעזור ללוחמים בפלוגה ולבנות הזוג שלהם, ולא ביקשו דבר לעצמם".

"אני רוצה לחזור אליהם", אמר ח' לתא"ל דפרין, משפט שלדברי דובר צה"ל "מספר את הסיפור המדהים והמרגש פעם אחר פעם של עם ישראל, שמזכיר לנו מהי רוח הלחימה האמיתית".

דפרין חתם את דבריו בהצדעה למערך המילואים כולו ולמשפחות המשרתים: "אני רוצה מכאן, בשם כולנו, לחבק ולהצדיע למשרתי המילואים ולמשפחות שלהם. ח’ ורותם - השיחה איתכם מילאה אותי בכוח, אתם גיבורים אמיתיים. עם ישראל כולו חייב לכם המון. איזה אנשים מדהימים יש לנו. דור של אריות. מחמם את הלב לראות את זה כל פעם מחדש. ח', אני מאחל לך החלמה מלאה ומהירה, אני מצדיע לך".