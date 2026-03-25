פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (רביעי) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי לנוער נגד נער בן 14 מאזור המרכז.

הנער נאשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב והדחה בחקירה, לאחר שביצע שורת משימות עבור גורמים עוינים המזוהים עם איראן.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד לבנת מלמד, הקשר החל באפריל 2025 באמצעות אפליקציית הטלגרם. הנער הגיב למודעת דרושים והחל להתכתב עם איש קשר שסיכם איתו על ביצוע "משימות" בתמורה לתשלום במטבעות קריפטוגרפיים. למרות שחשד כי מדובר בגורמים איראניים, המשיך הנער בפעילותו.

המשימות שביצע הנער עבור המפעילים: צילום סרטונים באזור בית החולים איכילוב וצילום קו הרקיע של תל אביב תוך סימון מיקום בניין הקריה.

בנוסף, התבקש לרסס על ביתו של שר החוץ, גדעון סער, כתובת גרפיטי: "אנחנו נוקמים בתורו! ילדי רוחאללה", ולהכין סרטון המתעד התנהלותו של שר החוץ. הקטין מסר כי לא יכול לעשות זאת מכיוון שהוא בלימודים, ושיוכל לבצע את המשימה בחופש.

בנוסף התבקש לשכור דירה בסמוך לקריה בתל אביב ואף יצר קשר עם בעלי דירות באזור וכן ריסס כתובת "אנחנו מחויבים לברית" על רכבים ומבנים ברחבי תל אביב.

בתמורה לפעילותו, פתח הנער ארבעה ארנקים דיגיטליים אליהם הועברו בסך הכל למעלה מ-1,170 דולר. לאחר שנעצר ונחקר, ניסה הנער לשבש את הליכי המשפט כשביקש מחברו לכיתה לשקר ולומר שהוא זה שהעביר לו את הכסף שנמצא ברשותו.