בית המשפט המחוזי בירושלים הכריע את דינו של סלאם גאבר, תושב מזרח ירושלים, שהצית את רכבו של דודו ולאחר מכן דקר שוטר שהגיע לזירה.

השופטים דחו את טענות ההגנה על רקע נפשי וקבעו: מדובר בפיגוע מתוכנן ממניע לאומני.

הכרעת הדין המלאה

הפרשה החלה במרץ 2022, כאשר גאבר פרסם פוסט ברשת הפייסבוק עם תמונת כיפת הסלע ופסוק מהקוראן, בו כתב כי הוא נערך ליום מותו. למחרת, הגיע לשכונת ראס אל עמוד והצית את רכבו של דודו, עמו היה מסוכסך.

בעוד צוותי הכיבוי והמשטרה פועלים בזירה, גאבר המתין בצד כשהוא חמוש בשבר זכוכית חד באורך 15 ס"מ. כפי שעולה מתיעוד מצלמות האבטחה, הנאשם התנפל מאחור על אחד השוטרים ודקר אותו פעמיים בצווארו ובעורפו בכוונה להורגו. רק לאחר שהשוטרים שלפו את נשקם, זרק גאבר את הזכוכית ונמלט.

במהלך המשפט, קו ההגנה של גאבר התמקד במצבו הנפשי. סניגורו טען כי לא מדובר בפיגוע טרור, אלא בניסיון התאבדות באמצעות שוטר. לפי גרסה זו, גאבר היה נתון תחת השפעת סמים קשים וסבל מדיכאון עמוק עקב סכסוך משפחתי, וכל רצונו היה שהשוטרים ירו בו למוות.

המחבל הכחיש בעדותו כי פעל ממניע לאומני והסביר כי אם היה רוצה לבצע פיגוע, היה הולך לרחוב יפו עם סכין ולא בשכונה ערבית.

השופטת (בדימוס) מרים ליפשיץ-פריבס, יחד עם השופטים חגית מאק-קלמנוביץ' ומשה כדורי, דחו את גרסת הנאשם. בית המשפט קבע כי גאבר המתין כ-20 דקות להגעת השוטרים כשהוא חמוש, מה שמעיד על החלטה מושכלת ולא על התפרצות רגעית.

עוד צויין כי הבחירה לדקור שוב ושוב באזור הצוואר והעורף מלמדת על כוונה ישירה לגרום למוות.

דבריו של הנאשם בחקירתו כי השוטר הוא "סמל של המדינה" ורצונו להפוך ל"שהיד" (מות קדושים), בשילוב הפוסט הדתי שפרסם ערב קודם, מבססים את הקביעה כי מדובר במעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור.

בית המשפט הרשיע את גאבר בעבירות הבאות: מעשה טרור של ניסיון לרצח, הצתה, חבלה במזיד, פריצה לרכב.

השופטים הדגישו כי גם אם הנאשם סבל ממצוקה אישית, אין בכך כדי לגרוע מהמניע האידיאולוגי-לאומני שליווה את התקיפה הקטלנית נגד נציג החוק.