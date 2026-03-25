משרד התקשורת הודיע היום (רביעי) כי חברות הסלולר לא יגבו תשלום נוסף בגין חריגה מחבילת הסלולר החודשית הנובעת משיחות לקווי למידה.

זאת במטרה להבטיח את המשך הלימודים של תלמידים בלמידה מרחוק ללא חשש מהוצאות כספיות מופרזות.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת סגן שר התקשורת ח"כ ישראל אייכלר. חברות הסלולר - סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל, וויקום מובייל ורמי לוי - הודיעו למשרד כי יספקו מענה מותאם ללומדים מרחוק.

המהלך מתאפשר בעקבות הפחתת דמי הקישוריות (תעריף הקש"ג) לאפס בחודש יוני 2025, כך שהחברות אינן נדרשות עוד לשלם עבור קישור שיחות בין רשתות - דבר שמאפשר הקלה משמעותית על המשתמשים.

הפתרון דומה למתווים שהופעלו בתקופות הלמידה מרחוק במהלך מבצעי "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", ומהווה מענה מהיר לצורך הציבורי הדחוף. ככל שיתברר כי הפתרון אינו מספק, משרד התקשורת ישקול נקיטה של צעדים רגולטוריים נוספים.

משרד התקשורת הדגיש כי ימשיך לפעול להבטחת שירותי תקשורת זמינים, הוגנים ורציפים גם בשעת חירום.

אייכלר הודה לשר התקשורת שלמה קרעי ולצוות המשרד "שנענו לבקשה ומיד החלו בפעילות מהירה ויעילה שהביאה לפתרון".