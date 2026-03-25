דנה נחמיאס ספדה הבוקר (רביעי) לחברתה הקרובה נוריאל דובין הי"ד, שנרצחה אמש מפגיעת רקטה סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה.

"זה קצת הזוי לדבר עליה בלשון עבר, אבל נורי באמת הייתה בן אדם מדהים", שיתפה חברת הילדות. "אנחנו חברות כבר הרבה שנים, נכרתה בינינו ברית גורל כשנולדנו בבני יהודה, יישוב די מרוחק מהעולם ברמת הגולן. כבר מתנועת הנוער, דרך היישוב, שירות צבאי - ליווינו אחת את השנייה".

היא תיארה את נוריאל כאישה תוססת ומלאת מרץ: "נורי, ככה אנחנו קוראים לה, הייתה בן אדם של חיים. היא אהבה לרקוד, היא אהבה לצחוק, היא רק חיפשה ליהנות מכל דבר, והיא ידעה למצוא משמעות בכל דבר".

"זו טרגדיה", המשיכה דנה לשתף. "אף אחד מהמעגל הקרוב לא מצליח עדיין לחבר את המציאות ההזויה הזאת שקמנו אליה הבוקר".

נוריאל, ששירתה כלוחמת במילואים והתגוררה לאחרונה במושב מרגליות, הקדישה את חייה לחינוך. דנה מספרת כיצד כבר בנעוריה בחרה בחינוך הבלתי פורמלי וכיצד השנה, עם סיום התואר הראשון, החלה לעבוד בבית ספר יסודי "להתוות לילדים דרך ולגעת בהם בדרך שהיא אהבה והאמינה בה".

נוריאל נסעה לבקר את הוריה בגולן ותכננה לחזור לביתה ולבית ארוסה לפני רדת החשיכה. דנה מספרת: "בחזרה, כשהגיעה כבר ממש לכביש 90 צפונה היא שמעה אזעקה. ב-17:45 ניסיתי לחייג אליה כי קבענו לדבר, והיא כבר לא ענתה לי. היא ירדה מהרכב בזהירות, שכבה בשול - והיא נפגעה".

נוריאל נהרגה במקום כתוצאה מחבלה רב-מערכתית קשה, בעוד ארוסה, שהיה עמה ברכב, נפצע באורח קל. נוריאל, שהייתה אמורה לצעוד אל החופה בעוד כחצי שנה, תובא היום למנוחות.