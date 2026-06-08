שר הביטחון ישראל כ"ץ דוחה את התנאי האיראני להפסקת הירי לעבר ישראל ומצהיר כי צה"ל יגיב ביד קשה לכל הפרה של חיזבאללה בדרום לבנון.

"דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון. כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל - ייענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול", דברי כ"ץ.

מפקדת חאתם אל-אנביא, הגוף המתאם בין צבא איראן למשמרות המהפכה, הודיעה מוקדם יותר על סיום המבצע הצבאי נגד ישראל, אך במקביל הציבה איום חדש שלפיו המשך תקיפות ישראליות בלבנון עלול להוביל לתגובה איראנית נוספת.

זמן קצר לאחר ההודעה האיראנית תקפה ישראל מטרות בדרום לבנון. בתגובה שיגר חיזבאללה טילים לעבר קריית שמונה ויישובי הסביבה, אך בצה"ל עדכנו כי שלושת השיגורים יורטו בטרם חצו לשטח ישראל.

במקביל מסר בכיר ישראלי כי לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ישראל עוצרת בשלב זה את התקיפות באיראן.

עם זאת, לדבריו, הפעילות הצבאית בדרום לבנון תימשך בימים הקרובים "במלוא העוצמה", וישראל תמשיך לפעול גם ברובע הדאחייה בביירות אם יימשכו התקיפות לעבר יישובי ישראל.