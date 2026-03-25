צה"ל תקף הלילה (רביעי) וחיסל מספר מחבלי נוח'בה חמושים מארגון הטרור חמאס, בזמן שביצעו אימון צבאי במרכז רצועת עזה.

על פי הדיווח, מחבלי הנוח'בה ביצעו בתקופה האחרונה מספר אימונים צבאיים במרחב מרכז הרצועה.

בצה"ל זיהו את הפעילות ככזו המהווה איום ממשי ומיידי על כוחות צה"ל הפרוסים בשטח ועל ביטחון מדינת ישראל, והחליטו לפעול לסיכול האיום.

בצה"ל הדגישו כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".

מוקדם יותר השבוע צה"ל פרסם תיעוד מפעילות הכוחות במרכז רצועת עזה, במהלכה חוסלה חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס.

המחבלים זוהו כשהם נוסעים על טנדר במרחב מרכז הרצועה, והיוו איום ממשי ומיידי על כוחותינו הפועלים באזור.

התיעוד שפורסם חושף את רגעי המעקב והתקיפה המדויקת. ניתן לראות בו את הזיהוי של כלי הרכב והמחבלים שעליו מהאוויר, ואת רגע הפגיעה הישירה שהובילה לחיסול החוליה.

בצה"ל הדגישו כי התקיפה יצאה לפועל במטרה להסיר את האיום על הכוחות בשטח וכי טרם ביצוע התקיפה, ננקטו צעדים קפדניים במטרה לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים שאינם מעורבים.