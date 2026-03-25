ההספד של הילד הקטן נעם מתוך השידור

בקול חנוק מדמעות ובכי קורע לב, ספד היום (רביעי) נעם הקטן לאביו, רס"מ במיל' אוריה סרוסי ז"ל, שהובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל.

"אבא היקר, אני אתגעגע אליך. אני אעשה את כל מה שאתה עשית, אלמד תורה ואמשיך את דרכך" אמר נעם בקול בוכים והודה לאביו: "אני אוהב אותך. תודה על כל מה שעשית לי".

אוריה ז"ל, בן 48, מצא את מותו בטרגדיה נוראית אתמול בנהר הירדן, בעת שהיה בחופשה קצרה משירות המילואים.

כשזיהה שאחד מילדיו נסחף בזרם ונמצא במצוקה, זינק ללא היסוס למים כדי לחלצו. הבן ניצל לבסוף בזכות סיוע של אחיו הגדול, אך אוריה נסחף בזרם העז. לאחר חיפושים קדחתניים של יחידות החילוץ, הוא נמצא ללא רוח חיים.

מפקד היחידה שלו, סא"ל חזי נחמיה, ספד לו בהערכה עמוקה: "לא היית צריך הרבה מילים להשאיר חותם, פשוט היית נוכח. פעלת מתוך שליחות להצלת חיים כדרך חיים. אב מסור לילדיך ועמוד תווך בתוך הקהילה. תמיד התייצבת ראשון בלי היסוס בעזה ובלבנון. דמות של ערכים עם לב גדול".

סרוסי היה לוחם מילואים מוערך שהקדיש את שירותו לפיתוח פתרונות טכנולוגיים להצלת חיי לוחמים בשדה הקרב.

במועצה האזורית שומרון וביישוב הר ברכה קיבלו את הבשורה בתדהמה וליוו את המשפחה ברגעיה הקשים.