קהל רב מלווה היום (רביעי) למנוחות בהר הרצל בירושלים את רס"מ במיל' אוריה סרוסי ז"ל, שנהרג אתמול באסון הטביעה בנהר הירדן.

סרוסי, בן 48 מהיישוב הר ברכה שבשומרון, הותיר אחריו אישה ושמונה ילדים.

האירוע הטרגי התרחש אתמול אחר הצהריים, כאשר סרוסי שהה בחופשה קצרה משירות המילואים שלו יחד עם משפחתו.

במהלך הבילוי בנהר הירדן, הבחין אוריה כי אחד מבניו נסחף בזרם החזק ונמצא במצוקה. ללא היסוס, הוא זינק למים הגועשים כדי להציל את בנו.

הבן חולץ לבסוף על ידי אחיו הגדול, אך האב נסחף בזרם ונעלם מעיני בני משפחתו. צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל-גולן, יחד עם יחידת החילוצים המיוחדים (יל"מ) של מחוז צפון, ניהלו חיפושים קדחתניים בתנאי זרימה מורכבים.

לאחר סריקות נרחבות, אותר אוריה במרחק מאות מטרים מנקודת הטביעה כשהוא מחוסר הכרה וכוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו.

אוריה סרוסי ז"ל היה לוחם מילואים מוערך שעסק בפיתוח פתרונות טכנולוגיים שנועדו להציל חיי לוחמים בשדה הקרב. במועצה האזורית שומרון וביישוב הר ברכה קיבלו את הבשורה בתדהמה וליוו את המשפחה ברגעיה הקשים.