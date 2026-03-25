ראש ישיבת הר ברכה, הרב אליעזר מלמד, נפרד בכאב מאוריה סרוסי ז"ל, תושב הר ברכה ואב לשמונה, שטבע למוות אתמול לאחר שניסה להציל את בנו שנסחף בנהר הירדן.

"כמו סלע איתן היית אוריה לכולנו", פתח הרב מלמד את דבריו. "ניצב על משמרתך באמת ובאמונה - בלימודיך בישיבה, כך בתפילות, כך בקביעת עיתים לתורה, כך בשירותך בצבא, כך באהבתך הגדולה לאשתך וכך במסירותך העצומה למשפחתך. אך אויה, הסלע האיתן נסחף, ואשתך נותרה אלמנה וילדיך יתומים, והמשענת האיתנה שהיית לכולנו איננה".

הרב מלמד תיאר את שילוב התכונות הנדיר של אוריה ז"ל: חריצות יוצאת דופן לצד צניעות עמוקה. הוא סיפר כיצד אוריה ויתר על מקומו בחתונה מחשש שמא יפריע לאורחים אחרים, וכיצד תמיד הקטין את כבודו אך מעולם לא ויתר על ערכיו. "אך לא הפסדת כלום, כי לא ויתרת על הגשמת האידיאלים הגדולים שהאירו את חייך, שאת כולם הצלחת להגשים, ובכך זכית לכבוד הגדול ביותר".

בהספד נחשף פועלו הרב של אוריה, שהספיק בחייו הרבה מעבר לממוצע. לצד עבודתו כמהנדס אלקטרוניקה, סייע בכתיבת מפתחות לספרי רבי צדוק הכהן מלובלין. בשירותו הצבאי כחובש קרבי ובמילואים בהנדסה קרבית, תרם את הידע המקצועי שלו לפיתוח אמצעי לחימה מסווגים יחד עם אביו ואחיו, אמצעים שסייעו להצלת חיי לוחמים בעזה ובלבנון.

"לא יאומן כמה הספיק רבי אוריה בחריצותו", המשיך הרב מלמד. "בנוסף לעבודתו ולעזרה העצומה לאשתו בהחזקת הבית ובגידול הילדים, ניצל את זמנו הפנוי לקביעת עיתים לתורה. ואף זכה להשתתף איתנו בההדרת ספרי רבי צדוק הכהן לאור ובכתיבת המפתחות".

"זכית לקיים את מצוות ישוב הארץ בקו הראשון של התיישבות, לקיים את עבודתך בקו הראשון של העבודות שתורמות לבניינה וצמיחתה הכלכלית של מדינת ישראל", אמר.

בסיום דבריו פנה הרב בדברים לשמונת יתומיו של אוריה, וביקש מהילדים הגדולים לשמש דוגמה לקטנים: "אחריות גדולה מוטלת כעת על ילדיך הגדולים, להמשיך בדרכך ולשמש דוגמה לאחיהם הקטנים. בשעה איומה נעשו כל ילדיך יתומים, והצער קורע את הלב, אבל הגדולים שזכו לשנים רבות יותר עם אביהם, יצטרכו להתעשת ולספר לאחיהם הקטנים עליך, ולסייע להם ברוך וחמלה לגדול בדרכך".

"כל כך עצוב שלא זכית להוביל לחופה אפילו אחד מילדיך. כולנו מקווים ומתפללים שדמותך תאיר את דרכם של כל ילדיך, בושמת, צבי, מבורך, עקיבא יצחק, דוד, דבורה הלל, נחלה ונועם. וכולנו תפילה שתהילה אשתך, תזכה, בדמע ובשמחה, ללוות בשמך את כולם לחופה".

את דבריו חתם הרב ואמר: "ויזכו כולם להקים משפחות מפוארות בשמחה ובאהבה. ונכדים ונכדות לאין ספור ימשיכו ללכת בדרכך, לעסוק בתורה וליישב את הארץ, ובענווה ובצניעות יוסיפו טובה וברכה עד שנזכה לתחיית המתים, ויתקיימו בנו דברי הנביא (ישעיהו כה, ח): 'בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' אלוהים דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ כִּי ה' דִּבֵּר'".