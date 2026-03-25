חשוד בביזה מדירה שנפגעה מירי דוברות המשטרה

בעוד תושבי דימונה מנסים להתאושש מפגיעות הטילים שספגה העיר במסגרת מבצע "שאגת הארי", היו מי שניצלו את ההרס והחורבן למטרות פליליות שפלות.

שוטרי תחנת דימונה במרחב רותם עצרו הבוקר (רביעי) "על חם" חשוד בביזת רכוש מבתים שנפגעו מירי.

הדיווח הראשוני הגיע למשטרה בשעות הבוקר, לפיו אדם חשוד מסתובב בין המבנים שניזוקו, נכנס לדירות ויוצא מהן כשבידיו רכוש רב אותו הוא מעמיס לרכבו.

שוטרי התחנה הגיעו לזירה בתוך דקות בודדות ואיתרו את הרכב החונה כשבתוכו כבר נערם ציוד רב, הכולל מוצרי חשמל כמו מיקרוגלים ותנורים, לצד כלי עבודה יקרים ששוויים מוערך בעשרות אלפי שקלים.

בעת שהשוטרים המתינו ליד הרכב, הגיע החשוד, תושב היישוב לקייה בשנות ה-30 לחייו, כשהוא נושא ציוד נוסף שבזז לכאורה מהבתים. הוא נעצר במקום והועבר יחד עם הרכב והרכוש הגנוב לתחנת המשטרה להמשך חקירה.

סנ"צ משה שטרית, מפקד תחנת דימונה, התייחס בחומרה לאירוע: "מדובר במעצר מהיר וממוקד 'על חם' של חשוד שניצל מצב רגיש על מנת לבצע עבירת ביזה. שוטרי התחנה פעלו בנחישות ובאופן מיידי. אירועים מסוג זה לא יעברו לסדר היום. נמשיך לפעול בנחישות מול כל מי שינסה לפגוע בביטחון וברכוש האזרחים שביתם נפגע".

במשטרה מדגישים כי יפעלו "בנחישות נגד כל ניסיון לנצל מצבי חירום ואירועים ביטחוניים לצורך ביצוע עבירות פליליות, וימצו את הדין עם המעורבים".