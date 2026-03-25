דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, חשף היום (רביעי) מסמכי שלל פנימיים של ארגון הטרור חמאס שאותרו במהלך הלחימה ברצועת עזה.

המסמכים שופכים אור על עומק שיתוף הפעולה האסטרטגי בין חמאס לחיזבאללה, בניהול ובהכוונת איראן, במטרה להפוך את לבנון לזירה פעילה נוספת נגד מדינת ישראל.

על פי המסמכים, התקיימו פגישות תיאום ברמה הגבוהה ביותר בין בכירים בחמאס ובחיזבאללה, בנוכחותו של סעיד איזדי, מי ששימש כמפקד "גיס פלסטין" בכוח קודס האיראני.

בפגישות שנערכו סוכם על פרויקט משותף שבמסגרתו העניק חיזבאללה לחמאס "אור ירוק" להתבסס צבאית בנקודות שונות בלבנון.

חיזבאללה הסכים לסייע באחסון אמצעי לחימה ובהובלת ציוד צבאי לאזורי ההתבססות של חמאס לצד מתן סיוע כספי למימון פעילות הזרוע הצבאית של חמאס על אדמת לבנון.

בנוסף, חיזבאללה העניק אישור לרכישת נשק מתקדם ופיתוח תוכנית טילים ומערך ארטילרי עצמאי של חמאס בלבנון וכן סיכם על העברת מפקדים מנוסים של חמאס מרצועת עזה ללבנון כדי להדריך ולפקד על התשתיות החדשות.

המסמכים חושפים את הציניות שבה פועלים ארגוני הטרור. בכירי חמאס מפרטים במסמך את "ההזדמנויות" הגלומות בפרויקט, ביניהן יצירת חזית נוספת מול ישראל והשגת שליטה בפועל באזורים מסוימים בלבנון.