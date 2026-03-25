בישיבה לצעירים חרשה שבבנימין בחרו לשלוח מסר של תקווה וביטחון דרך עולם הניגון.

הישיבה הוציאה מחרוזת "שמחה וביטחון" מיוחדת, המבוצעת על ידי תלמידי הישיבה ומבקשת לרומם את הרוח.

"בימים מורכבים ומיוחדים אלו, כשהלב מחפש קרן אור, הרגשנו צורך לשלוח אליכם יצירה קטנה מבית מדרשנו", נכתב לצד השיר.

המחרוזת נפתחת בלחן של חסידות סקולען למילים מתהילים נ"ו: "בֵּאלֹהִים בָּטַחְתִּי לֹּא אִירָא מַה יַּעֲשֶׂה אָדָם לִי".

המחרוזת ממשיכה עם הלחן של רבי שלמה קרליבך למילים "כִּי בְשֵׁם קָדְשְׁךָ נִשְׁבַּעְתָּ לוֹ שֶׁלֹּא יִכְבֶּה נֵרוֹ לְעוֹלָם וָעֶד", ומסתיימת בניגון שמחה סוחף של המלחין החסידי חיים בנט.