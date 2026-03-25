דובר ראש הממשלה זיו אגמון הודיע הערב (רביעי) כי החליט לפרוש מתפקידו - יממה לאחר שפורסמו ציטוטים גזעניים בשמו.

בהודעה שפרסם אגמון נכתב "לפני כשנתיים החלטתי להצטרף למגזר הציבורי. עשיתי זאת מתוך תחושת שליחות לאחר שהצלחתי בעסקיי והתבססתי כלכלית וכחלק מרצוני להחזיר למדינתי שהעניקה לי כה הרבה. עבדתי בתקופה זו לילות כימים, שבעה ימים בשבוע תחת מלחמה, אתגרים ומשברים והכל כדי לספק לנו ולהבטיח לילדינו מציאות טובה יותר.

לצערי הרב בשבוע האחרון, אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים משיחותינו הפרטיות. רובן המכריע של השיחות התקיימו עוד בטרם כניסתי לתפקיד בלשכת רה"מ. הציטוטים שהועברו הוצאו מהקשרם וכל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת. הפרסומים אודותיי מאתמול רחוקים כרחוק מזרח ממערב ממני, מהשקפותיי ומערכיי", טען אגמון.

לדבריו "הניסיון לייחס לדבריי מניעים גזעניים כנגד הציבור המרוקאי הינו מגוחך לאור העובדה שמשפחתי הגרעינית הינה בעלת שורשים מרוקאיים. יש להוקיע את הניסיון לקחת שברי משפטים משיחות אישיות ופרטיות שמרביתן נעשו לפני שנים, להפכן לנחלת הכלל ולהציגן כעמדות עכשוויות ורשמיות של דוברן. ולמרות זאת אני מצר מעומק הלב בפני כל מי שנפגע בגלל הדברים שיוחסו לי".

אגמון הוסיף כי החליט לעזוב את תפקידו. "נכנסתי לתפקידי בלשכת ראש הממשלה על מנת לסייע ולתרום מאחורי הקלעים. עד לרגע זה הייתי ממוקד כל כולי במשימה קדושה זו, למען כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל. אנחנו בימים גורליים שדורשים מכולנו עמידה איתנה מתוך אחדות ושותפות גורל. אולם משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים.

אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הזכות הגדולה בחיי היא לסייע בידו בימים היסטוריים אלה, לצידה של הגברת שרה נתניהו שעמידתה האיתנה מחזקת את ראש הממשלה ואת הלשכה כולה. בכל מקום שאהיה אשמש שגריר למדינתנו האהובה", סיכם.

בסדרת הקלטות שפורסמה ב"חדשות 12" על ידי העיתונאי עמית סגל, נחשפו אמירות חסרות תקדים בחומרתן של הדובר המתפטר.

אגמון נשמע כשהוא תוקף בחריפות גזענית את מצביעי וחברי הכנסת של הליכוד, מזלזל בשרים ובבני משפחת נתניהו, וקובע כי כהונת ראש הממשלה חייבת להסתיים.

בהקלטות נשמע אגמון מתבטא באופן פוגעני כלפי יוצאי עדות המזרח: "עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". הוא לא עצר שם ותקף אישית חברי כנסת ממפלגתו: "ואטורי זה בבון, רביבו מרוקאי מפגר. אלי דלל כלומניק. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

אגמון לא חסך בביקורת גם מראש הממשלה עצמו: "ביבי סיים. השאלה אם תישאר מדינה. הוא חייב ללכת הביתה... מדינה גמורה".

הוא אף התייחס לבנו של רה"מ, יאיר נתניהו: "יאיר הגיע למשרד החוץ והכריח את אלי כהן להוציא לו דרכון דיפלומטי, למרות שאין לזה שום הצדקה". גם על רעיית רה"מ אמר: "חברות הכנסת הטיפשות מבינות מול שרה שרק חנופה עובדת".

על מפלגת ש"ס הוא אמר: "ש"ס - רק לקחת כסף הם יודעים המפלגה הזאת".