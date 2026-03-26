ללא התרעה מוקדמת, הופעלו הלילה (חמישי) בסביבות השעה 01:15 אזעקות במרכז הארץ ובאזור השרון. זאת בעקבות ירי של ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון לעבר האזור.

בסך הכל נורו שש רקטות שיורטו בהצלחה.

צוותי מד"א הוזנקו למספר מקומות בהן התקבלו דיווחים. מדוברות מד"א נמסר כי בשני מקומות נמצאו ריסיסי ירוט, אך בכלל הזירות לא אותרו נפגעים.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה בת 68 שנחבלה בדרך למרחב המוגן ופונתה לבי"ח שיבא תל-השומר במצב בינוני עם חבלת ראש. בנוסף, העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח בילינסון שני פצועים קל בתאונה בזמן האזעקה רכב שהתנגש ברכבים חונים בפתח תקווה.

ביום שלישי בבוקר נשמעו אזעקות באזור המרכז בעקבות ירי טילים מאיראן.

תושבים בתל אביב דיווחו על ארבע זירות נפילה - באחת מהן נפגע בניין פגיעה ישירה ובניינים נוספים ספגו נשק כבד. מספר מכוניות עלו באש. ארבעה בני אדם נפגעו קל וטופלו על ידי צוותי מד"א.

בראש העין ובנתניה פרצו שריפות בעקבות נפילת שברי יירוט. כוחות הכיבוי פעלו לכבותן. על פי הערכות הטיל ששוגר במטח הכיל ראש נפץ מתפזר - ככל הנראה בין שלוש לארבעה פצצות במשקל 100 קילוגרם כל אחת שהתפזרו.