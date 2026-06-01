צה"ל התיר היום (שני) לפרסום כי סמ"ר אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, נפל בקרב בדרום לבנון. צרפתי ז"ל הוא החלל ה-14 שנפל מאז כניסת "הפסקת האש" בלבנון לתוקף.

צרפתי ז"ל שירת כלוחם ביחידת מגלן השייכת לעוצבת הקומנדו. הודעה רשמית בנושא נמסרה לבני משפחתו על ידי הגורמים המוסמכים.

האירוע התרחש הלילה בשעה 1:00 בכפר יוחמור שבדרום לבנון, באזור הסמוך למבצר הבופור. צרפתי נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ אשר התפוצץ על כוח הלוחמים ששהה במקום.

באותו אזור פועלים כעת כוחות מתוך חטיבת גולני ועוצבת הקומנדו במסגרת הלחימה בגזרה הצפונית.

באירוע הקשה נפצעו שלושה לוחמים נוספים מכלל הכוח ששהה במבנה. לוחם אחד נפצע באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפיצוץ.

הלוחמים שנפצעו פונו בהקדם לקבלת טיפול רפואי מקצועי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול בבוקר הודיע צה"ל על נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע הקשה נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

מיכאל היה בן יחיד לאימו. הם עלו לארץ מאוקראינה בשנת 2020, והתגוררו באשקלון. הוא למד בתיכון אורט ימי אשדוד.

מיכאל יובא היום למנוחות היום ב-17:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון. חבריו קוראים לציבור להגיע להלווייתו מאחר ויש לו משפחה קטנה. החרבים מבקשים להבטיח נוכחות רחבה שתכבד את זכרו.