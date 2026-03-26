זירת הנפילה באחד היישובים בשומרון דוברות כבאות והצלה

שני בתים ביישובים שונים בשומרון נפגעו הבוקר (חמישי) מטיל מצרר שחלקים ממנו פגעו בהם. התושבים שהו בממ"ד על פי ההוראות ולא היו נפגעים אך נגרם נזק רב.

משירותי הכבאות נמסר כי "לוחמי אש ממרחב שומרון הגיעו למספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בשומרון. הצוותים שהגיעו למקום דיווחו על הרס קל בזירה אחת, ובזירה נוספת פגיעה סמוך לבית, ללא נפגעים אולם ישנו הרס במקום. הכוחות ביצעו סריקות בזירות, ופעולות על מנת לוודא ניתוק מקורות אנרגיה וכדי לשמור על בטיחות האזרחים וצוותי ההצלה".

תיעוד: נפילה בחצר בית בשומרון צילום: דוברות מועצת שומרון

ממגן דוד אדום נמסר כי מניין הנפגעים מהמטח למרכז הארץ עודכן הבוקר לשישה פצועים באורח קל. בכפר קאסם מטופלים חמישה בני אדם ששהו בבית שספג פגיעה וסובלים מפגיעות הדף וחבלות. במקביל בשער שומרון מטופל גבר כבן 50 במצב קל שסובל מכאבים בגב. בשתי הזירות מטופלים גם מספר נפגעי חרדה.

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף להשלים באופן מיידי את הפערים במיגוניות ובממ"דים בשומרון. "לכולם כבר ברור שהשומרון הוא קו היירוט. אף על פי כן שכונות שלמות בישובים בשומרון נותרו ללא מיגון. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין. האסון לפתחנו".

הוא דרש להוסיף באופן מיידי תקציב לקראוונים ומיגון ההתיישבות הצעירה, ואומר: "אסור להכניס כאן פוליטיקה, מדובר בחיי אדם. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון".

