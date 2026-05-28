חשיפת חיסולי מפקדי חיזבאללה דובר צה"ל

צה"ל חשף הערב (חמישי) נתונים אודות חיסולם של מפקדי השטח המרכזיים ביותר בארגון הטרור חיזבאללה במהלך השבועיים האחרונים.

מתחילת מבצע 'שאגת הארי' חוסלו כ-2,500 מחבלי חיזבאללה, כאשר כ-800 מהם חוסלו מאז כניסת הפסקת האש לתוקפה.

בצה"ל ציינו כי פרסום שמות התפקידים של הבכירים מגיע בתום חקר מודיעיני ממושך ולאחר רצף תקיפות משמעותיות שבוצעו במרחב.

לפי הודעת צה"ל, המפקדים שחוסלו היו אחראיים על ניהול הלחימה של הארגון בשטח ועל הוצאת מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ומדינת ישראל.

ברשימה נכללים שבעה מחבלים מרכזיים, ובהם מפקד גזרת אלח'יאם שחוסל בתקיפה ממוקדת על מפקדת אלח'יאם, וכן עוזר סגן מפקד יחידת באדר. לצדם חוסל קצין המודיעין של גזרת שקיף, אשר לקח חלק פעיל בניהול המערך המודיעיני של הארגון באזור.

הפגיעה בשדרת הפיקוד של הארגון כללה גם את מערך ההנדסה, שבו חוסלו אחראי ההנדסה בגזרת יחמר וסגנו הפועל תחתיו.

בנוסף לכך, כוחות הביטחון חיסלו את מפקד גזרת ג'בשית ואת אחראי ההנדסה של גזרת ג'ויא במסגרת אותן תקיפות. צה"ל ממשיך בבחינת תוצאות התקיפות ואיסוף הממצאים המודיעיניים בשטח לבחינת היקף הפגיעה הכללי בארגון הטרור.