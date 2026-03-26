הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר אמש בדיון בקבינט כי צה"ל מתקרב לנקודת קריסה, על רקע העומס המבצעי והמחסור בכוח אדם.

לפי דיווח בחדשות 13, זמיר אמר לראש הממשלה, לשרים ולראשי מערכת הביטחון כי "צה"ל הולך לקרוס לתוך עצמו" והוסיף כי הוא "מעלה עשרה דגלים אדומים".

לדבריו, יש צורך מיידי בחקיקה שכוללת חוק גיוס, חוק מילואים והארכת שירות החובה. זמיר הדגיש כי מערך המילואים מתקשה לשאת בנטל, על רקע ריבוי הזירות בהן פועל צה"ל.

גורם צבאי ציין כי המשימות מתרחבות בזירות לבנון, עזה ויהודה ושומרון, לצד אתגרים נוספים, וכי נדרש תגבור בכוח אדם, "יש ביו"ש עוד ישובים שזה מבורך מבחינתנו, אבל צריך עוד לוחמים".

במערכת הפוליטית הגיבו לדברים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר, "הרמטכ"ל מזהיר מקריסה של צה"ל! הממשלה מתעלמת! באסון הבא הממשלה לא תוכל להגיד 'לא ידעתי'. היא נושאת באחריות. זה על ראשה. בממשלה הבאה נחתוך 60 מיליארד שקל של כספים למשתמטים. נגייס את כולם. תפסק האפליה בין דם לדם".

ח"כ יולי אדלשטיין הגיב: "אי אפשר להמשיך להפקיר את המילואימניקים. במשך שנתיים אני זועק מעל כל במה את זעקת ציבור המשרתים. חודשים ארוכים חלפו מאז שהדיחו אותי מוועדת חוץ ובטחון כי ביקשתי להעביר חוק גיוס אמיתי. חוק טוב והוגן שירחיב את בסיס הגיוס לצה"ל ויקל על נטל מערך המילואים. מאז, דבר לא קרה. רק פוליטיקה קטנה ומריחת זמן. הגיע הזמן שדבריו של הרמטכ"ל זמיר יהדהדו בקרב מקבלי ההחלטות. אותו הם כבר לא יוכלו להאשים ב'פירוק הקואליציה'. יש פה משפחות שלמות שנקרעות".

גם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט התייחס ואמר, "ממשלת ישראל, המפקדה העליונה של צה"ל - לא תוכלו שוב להגיד שלא ידעתם. הרמטכ"ל מרים '10 דגלים אדומים', המילואימניקים ומשפחותיהם זועקים - ממשלת ישראל מתעלמת וממשיכה בשלה: מקדמת השתמטות. מימוש חוק שירות חובה לכולם הוא צו השעה, הוא צו המצפון, רק הוא יחזיר את ישראל לדרך הישר, ישיג את ייעוד צה"ל וישמור על ביטחון ישראל".