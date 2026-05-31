צה"ל התיר לפרסום הבוקר (ראשון) כי סמ"ר מיכאל טיוקין בן 21, מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי (846), נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

מספר הנופלים מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף עלה ל-13. תשעה מהם נהרגו כתוצאה משימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ - שמונה חיילים ואזרח.

התקרית התרחשה אמש סמוך לשעה 22:30 בכפר זוטר א-שרקיה, שנמצא מצפון לליטני במרחב דרום לבנון.

רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בנקודה בה פעלו כוחות סיירת גבעתי באזור. מהפגיעה נהרג טיוקין ז"ל ונפצעו הלוחמים שפונו לקבלת טיפול רפואי.

ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, ספד: "הלב נשבר והעיר אשקלון כולה אבלה וכואבת על נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין, תושב העיר, לוחם בסיירת גבעתי שנפל בקרב על הגנת המולדת בדרום לבנון".

עוד ציין גלאם כי מיכאל ז"ל היה בן יחיד לאימו, והוסיף כי עיריית אשקלון תלווה את המשפחה ותעמיד לרשותה את כלל הסיוע הנדרש. "תנחומינו הכנים מעומק הלב. יהי זכרו של מיכאל ברוך", אמר.

ביום חמישי הותר לפרסום כי סמל רותם ינאי ז"ל, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במתקפת רחפני נפץ לעבר מוצב צה"ל סמוך למושב גורן שבגבול הצפון.