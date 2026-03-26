הברית ללא

המוהל אברהם ייצחק פיירמן מספר בשיחה עם ערוץ 7 על ברית מילה שערך אתמול ביישוב לשם תחת אזעקות חוזרות, כאשר חלקים מהטקס בוצעו בזמן התרעות.

לדבריו, סמוך לברית נשמעו שתי אזעקות, והמשתתפים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, נכנסו לממ"ד ושהו בו זמן ממושך עד לקבלת אישור יציאה.

לאחר קבלת האישור יצאו המשתתפים מהממ"ד והמשיכו בטקס. אולם, בעת ברכת "על המילה" נשמעה אזעקה נוספת ללא התרעה מוקדמת.

בשל חוסר אפשרות להכניס את כלל המשתתפים לממ"ד, הוחלט להמשיך את הברית במקום תוך כדי האזעקה. "זכיתי למול היום תוך כדי אזעקה, ממש ברית תחת אש", הוא מספר בהתרגשות.

עבור פיירמן, הרגע הזה סימל את העמידה האיתנה של עם ישראל: "התחושה היתה עוצמתית ביותר, אנחנו זוכים להלחם בגבורה באויבים שלנו, ותוך כדי כך כורתים ברית עם ה', 'ואומר לך בדמייך חיי'".