חיסול המחבלים ותקיפת המחסן דובר צה"ל

כוחות חטיבת גבעתי פועלים בימים אלו בפיקוד אוגדה 36 לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני.

במהלך הפעילות, הכוחות זיהו אתמול שלושה מחבלים מארגון הטרור שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו הפועלים במרחב.

בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר זיהו וחיסלו את המחבלים בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.

בנוסף לחיסול חוליית המחבלים, הכוחות החלו בסריקות נרחבות בשטח ואיתרו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור.

בתוך המחסן נמצאו רקטות ורחפני נפץ, אשר היו מוכנים לשיגור מיידי לעבר כוחותינו המצויים באזור. לאחר השלמת פעילות כוחותינו במרחב, המחסן הותקף והושמד על ידי חיל האוויר.

בעקבות תקיפת המתחם, זוהו פיצוצי משנה רבים המעידים על הימצאות אמצעי לחימה וחומרי נפץ נוספים במקום.