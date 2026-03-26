דאחי ח'לפאן תמים, סגן ראש משטרת דובאי והביטחון הכללי לשעבר, מעורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שפרסם הצהרת תמיכה מפתיעה בישראל.

תמים, שנחשב בעבר למבקר של ישראל, מבטא תחושות הרווחות בקרב רבים באיחוד האמירויות ובמדינות המפרץ הנתונות למתקפות טילים וכטב"מים מתמשכות מצד איראן.

בהודעה שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, כתב תמים: "הו תושבי המפרץ הערבי, שימו מבטחכם בישראל. עצתי לכם: לא תצמח כלל טובה ממדינות האזור".

הדברים נאמרו בתקופה שבה מדינות המפרץ, ובהן איחוד האמירויות, מתמודדות עם איום ביטחוני מתמשך מצד איראן, אך נמנעות לפי שעה מהצטרפות ישירה ללחימה נגדה.

בשיחות סגורות מביעים מנהיגי האזור תמיכה בהרחבת המבצע הצבאי האמריקני כדי להפיל את המשטר האיסלאמי באיראן, הנתפס כאיום ישיר ומוחשי על המשטרים הערביים באזור.

תמים מוכר בזירה הבינלאומית בין היתר בשל תפקידו בחקירת חיסולו של בכיר חמאס מחמוד אל-מבחוח בדובאי בשנת 2010, חקירה שבמהלכה נחשפו פרטים על פעילות החשודים והובילו להאשמות כלפי גורמים ישראליים.

תמים האשים את המוסד בביצוע החיסול וקרא להוציא צווי מעצר בינלאומיים דרך האינטרפול נגד ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו ונגד ראש המוסד דאז מאיר דגן.