שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום (חמישי) כי שנטל בלזברג ועירית אורן גונדרס הן כלות פרס ישראל לשנת תשפ"ו בתחום מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

ועדת הפרס, בראשותה של פרופ' מרים מרקוביץ ביטון, הגדירה את השתיים כדמויות מופת המגלות אחריות לאומית יוצאת דופן בליווי וחיזוק המשפחות ששילמו את המחיר היקר ביותר למען המדינה.

בנימוקי הוועדה נכתב כי בלזברג, באמצעות עמותת "משפחה אחת", וגונדרס, באמצעות עמותת "אור למשפחות", יצרו מודלים ייחודיים של תמיכה המעודדים חזרה לחיים מלאי משמעות לצד הכאב, ובכך תרמו לחיזוק החוסן החברתי והאחדות בישראל.

סיפורה של שנטל בלזברג, ילידת בלגיה שעלתה ארצה ב-1991, הוא עדות לכוחה של יוזמה אנושית אחת. נקודת המפנה הגיעה בשנת 2001, לאחר הפיגוע הקשה במסעדת סבארו בירושלים, שהתרחש ביום הולדתה של בתה מיכל.

לנוכח האובדן הלאומי, החליטו שנטל ובעלה מארק לבטל את חגיגת בת המצווה המתוכננת ולהקדיש את כל המשאבים לסיוע למשפחות הנפגעים.

כך נולדה עמותת "משפחה אחת OneFamily", המלווה כיום למעלה מ-20,000 בני אדם. העמותה מעניקה סיוע רב-מערכתי הכולל תמיכה כלכלית, טיפול רגשי ובניית קהילות לאלמנות, יתומים ואחים שכולים.

"הפרס הזה הוא קודם כול הכרה בהם", מסרה בלזברג בהתרגשות. "זו החלטה שהיא חיבוק לאלפי משפחות שממשיכות להחזיק את המדינה הזו גם כשהלב שלהן שבור".