אורי פרץ הי"ד, בן 43, הוא האזרח שננרצח הערב (חמישי) מפגיעת רקטה בנהריה. פרץ הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.

לפי נתוני המשטרה, פרץ חלף בזירה כשהוא רכוב על אופניו. עם הישמע האזעקה, הוא ניסה להיכנס למרחב מוגן בבניין סמוך, אך למרבה הצער לא הספיק להגיע למחסה ונפגע מהרקטה.

עם הידיעה על נפילתו, פרסמה עיריית נהריה הודעה רשמית בה הביעה את כאבה העמוק על האירוע הטרגי.

בהודעת העירייה נמסר: "בשם תושבי העיר, אנו מבקשים לחבק ולחזק את הוריו, אשתו, ילדיו, וכל בני המשפחה בשעה קשה זו. מי ייתן ולא תדעו עוד צער".

העירייה הדגישה כי תמשיך ללוות את המשפחות ולתמוך בהן ככל שיידרש בתקופה הקרובה.

הזירה המרכזית בעיר ספגה פגיעה ישירה במבנה, שגרמה להרס רב ולנפגעים. עם הגעת כוחות מד"א לזירה, מצאו הפראמדיקים את פרץ במצב אנוש, יחד עם פצוע נוסף כבן 50 במצב קשה ופצוע שלישי באורח קל.

המרכז הרפואי לגליל עדכן כי מצבו של בן ה-50 קשה עד אנוש, עם פגיעות רסיסים. הוא הורדם, הונשם והועבר בדחיפות לחדר ניתוח.

פראדמיק מד"א עומרי גורגה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום".

עוד שיתף: "כוחות מד"א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".