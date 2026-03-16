זירת הנפילה בנהריה תיעוד מבצעי מד"א אדם נפצע באורח בינוני הערב (שני) מפגיעת רסיס בצומת כברי שבגליל המערבי בעקבות שיגורים רקטות מלבנון. צוותי רפואה העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים בנהריה להמשך טיפול. במקביל, המשטרה לצד כוחות ההצלה פועלים במספר זירות נפילה בעיר נהריה בעקבות שיגורים מלבנון. עוד באותו נושא: תיעוד: פשיטת צה"ל בדרום לבנון

על פי הדיווחים, באחת הזירות נרשמה פגיעה ישירה בבית ושריפה פרצה במקום. כוחות החירום חילצו את בני המשפחה ופינו לבית החולים שישה נפגעים שסבלו מסימני שאיפת עשן, בהם שתי נערות וארבעה מבוגרים. חובש רפואת חירום במד"א יונתן אבילאה סיפר: "מדובר בזירת נפילה בין 2 מבנים שגרמה לשריפה גדולה. הגענו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית של מד"א וראינו במקום הרס. מהמבנה יצאו 3 נפגעות במצב קל. בנוסף, ערכנו סריקות כדי לוודא שאין פצועים נוספים במקום".

